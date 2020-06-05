أمريكا تسجل 20555 إصابة جديدة والحصيلة تقفز إلى مليون و862656 حالة

(رويترز)

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و862 ألفا و656 حالة بزيادة 20555 حالة على إحصائها السابق موضحة أن عدد حالات الوفاة ارتفع بواقع 1035 حالة إلى 108064 حالة.

وتم تسجيل أحدث حصيلة لعدد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة فى الرابع من يونيو حزيران وتمثل تحديثا لإحصاء المراكز الأمريكية السابق الذى نُشر أمس الخميس.

وليس من الضرورى أن يتطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع إجمالى الأعداد التى تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة لحالات الإصابة والوفاة.