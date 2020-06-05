"أطباء الشرقية" تدعم أعضاءها ضحايا كورونا بـ20 ألف جنيه من صندوق الرعاية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر مجلس نقابة أطباء الشرقية، بإشراف الدكتور أيمن سالم، صرف بحد أقصي مبلغ 10 آلاف جنيه للمصاب و20 ألف جنيه للمتوفي من الأطباء المسجلين في فرع النقابة بالمحافظة من حساب صندوق دعم ورعاية الأطباء .

وأوضح بيان، أنه تماشياً مع قواعد التباعد المجتمعي التي أقرتها الدولة المصرية و تطبيقاً للأجراءات الأحترازية و حرصاً علي سلامة السادة الأطباء قرر مجلس أطباء الشرقية ان يتم تقديم طلبات الأطباء لدعم النقابة لمصابي كورونا و المتوفين جراء الإصابة عن طريق الأيميل الخاص بالنقابة

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وأضاف البيان: "على أن يتم إرسال أصول الأوراق بجواب مسجل او عن طريق شركات الشحن علي عنوان النقابة في الزقازيق شارع الجناين برج لكوظ أمام مجلس المدينة الدور الأول أعلي صيدلية السعيد ، يعتذر مجلس النقابة عن أستقبال أي أوراق بمقر النقابة من الأطباء .

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة