اليوم السابع
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أردوغان متراجعا أمام الإنتقادات : إلغاء الحظر الشامل فى عطلة نهاية الأسبوع

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:42 ص
أردوغان متراجعا أمام الإنتقادات : إلغاء الحظر الشامل فى عطلة نهاية الأسبوع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز

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تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أمام إنتقادات شعبية واسعة، معلنا إنه قرر إلغاء الحظر الشامل فى عطلة نهاية الأسبوع والذى أعلن عنه في وقت متأخر أمس، بعد انتقادات شعبية، لكنه حذر من زيادة عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية أمس الخميس، فرض أمر بالبقاء في المنزل في 15 مدينة للحد من انتشار الفيروس مواصلة العمل بتطبيق الحظر الشامل في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي سلسلة تغريدات قال أردوغان اليوم الجمعة، إن الحكومة اضطرت لفرض الحظر الشامل في عطلة نهاية الأسبوع بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 من نحو 700 إلى قرابة الألف.

وأضاف "لكن ردود الفعل التي تلقيناها من شعبنا دفعتنا لإعادة تقييم القرار وتم إلغاء الحظر الشامل الآن".

وحث المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة العامة.


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