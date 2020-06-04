CDC: انخفاض زيارة الطوارئ لحالات حرجة بخلاف كورونا سيؤدى لوفيات إضافية

كتبت فاطمة خليل

حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" من أن بعض الأشخاص قد يتأخرون في الحصول على رعاية طارئة لحالات صحية خطيرة خلال جائحة فيروس كورونا - وقد تؤدي الزيارات القليلة للمستشفيات للحالات الحرجة إلى مضاعفات أو حتى الموت، حيث قل العدد الإجمالي للزيارات إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لحالات أخرى غير كورونا بنسبة 42٪ مما كان عليه خلال نفس الوقت من العام الماضى.

وبحسب موقع "CNN" وجد البحث الجديد، الذي نشر في التقرير الأسبوعي حول الاعتلال والوفيات الصادر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء، أن زيارات قسم الطوارئ انخفضت بشكل كبير من حوالي 2.1 مليون زيارة أسبوعيًا بين 31 مارس و 27 أبريل من العام الماضي إلى 1.2 مليون زيارة بين 29 مارس و 25 أبريل العام الجاري.

وأشار باحثو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في التقرير إلى أن "الانخفاضات الأكثر حدة" كانت بين الأطفال في سن 14 عامًا وأصغر، والنساء والفتيات، والأشخاص الذين يعيشون في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.

على سبيل المثال ، في عام 2019 ، كانت 12 ٪ من جميع زيارات قسم الطوارئ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات مقارنة بـ 6 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية هذا العام أثناء تعرضهم للوباء.

ومع ذلك، بشكل عام، "كانت نسبة الزيارات المتعلقة بالأمراض المعدية أعلى أربع مرات خلال فترة الوباء المبكرة" وفقا للتقرير.

وكتب الباحثون في التقريرأنه "خلال فترة 4 أسابيع مبكرة في وباء كورونا، كانت زيارات الضعف الجنسي أقل بكثير مما كانت عليه خلال نفس فترة 4 أسابيع خلال العام السابق؛ وكانت هذه الانخفاضات واضحة بشكل خاص للأطفال والإناث وفي الشمال الشرقي"."

بالإضافة إلى التشخيصات المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي السفلي والالتهاب الرئوي وصعوبة التنفس، زاد عدد ونسبة الزيارات (فترة الجائحة المبكرة مقابل فترة المقارنة) للسكتة القلبية والرجفان البطيني.

زاد عدد الزيارات للحالات بما في ذلك آلام الصدر غير النوعية و انخفض احتشاء عضلة القلب الحاد ، مما يشير إلى أن بعض الأشخاص قد يؤخرون الرعاية لأمراض قد تؤدي إلى وفيات إضافية إذا تركت دون علاج ".

في التقرير الجديد، أوصى مركز السيطرة على الأمراض للناس بالاستمرار في استخدام زيارات الطبيب عبر الإنترنت وخطوط المساعدة خلال الوباء، ولكن لا تتردد في طلب الرعاية الطبية في المستشفى للحالات الخطيرة ، مثل النوبة القلبية.

في حالة السكتة الدماغية ، كلما طال الانتظار ، زاد تلف الدماغ ونسيج الدماغ ، وبالنسبة للشخص الذي يعاني من نوبة قلبية ، نفس الشيء صحيح - الوقت يساوي عضلة القلب - وفي هذين الحادثين ، الوقت أمر بالغ الأهمية. كل دقيقة لها أهميتها "