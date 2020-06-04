8 نقابات تصرف دعما ماديا لمصابى وشهداء كورونا.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

أعلنت عدد من النقابات المهنية، صرفها دعما ماديا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين أعضائها، وأسر شهداء الفيروس، انطلاقا من المسئولية والواجب المهنى والمعنوى والمادى من النقابات العامة تجاه أعضاء الجمعية العمومية، بكافة المحافظات.

تلك النقابات هى: اتحاد المهن الطبية، الأطباء البشريين- الصيادلة- أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين- العلاج الطبيعى- التمريض- المعلمين.

أما تفاصيل المبالغ المُحددة فى كل نقابة من تلك النقابات، فهى:

(1) اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين- الصيادلة- أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين"، يصرف:

- 20 ألف جنيه لحالات الإصابة.

- 50 ألف جنيه لأسر شهداء أعضاء النقابات الأربعة.

(2) نقابة الأطباء تصرف:

- 50 ألف جنيه لأسر شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى الدعم المُحدد من اتحاد المهن الطبية.

(3) نقابة الصيادلة تصرف:

- 50 ألف جنيه لأسر شهداء الصيادلة نتيجة الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى الدعم المُحدد من اتحاد المهن الطبية.

(4) نقابة أطباء الأسنان تصرف:

- 50 ألف جنيه لأسر شهداء أطباء الأسنان نتيجة الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى الدعم المُحدد من اتحاد المهن الطبية.

(5) نقابة الأطباء البيطريين تصرف: " بالإضافة إلى الدعم المُحدد من اتحاد المهن الطبية":

- 10 آلاف جنيه لحالات الإصابة.

- 50 ألف جنيه لأسر شهداء الأطباء البيطريين.

(6) نقابة التمريض تصرف:

- 2000 جنيه لحالات الإصابة.

- 20 ألف جنيه لأسر شهداء التمريض بكورونا.

(7) نقابة العلاج الطبيعى تصرف:

- 20 ألف جنيه لأسر شهداء العلاج الطبيعى نتيجة الإصابة بالفيروس.

- 2000 جنيه لدعم العاملين بمستشفيات العزل لمرضى كورونا.

(8) نقابة المعلمين، تصرف:

- 10 آلاف جنيه للمصابين بكورونا.

- 20 ألف جنيه لأسر شهداء المعلمين جراء الإصابة بكورونا.