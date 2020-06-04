اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

8 نقابات تصرف دعما ماديا لمصابى وشهداء كورونا.. تعرف عليها

الخميس، 04 يونيو 2020 11:55 ص
8 نقابات تصرف دعما ماديا لمصابى وشهداء كورونا.. تعرف عليها النقابات المهنية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت عدد من النقابات المهنية، صرفها دعما ماديا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين أعضائها، وأسر شهداء الفيروس، انطلاقا من المسئولية والواجب المهنى والمعنوى والمادى من النقابات العامة تجاه أعضاء الجمعية العمومية، بكافة المحافظات.
 
تلك النقابات هى: اتحاد المهن الطبية، الأطباء البشريين- الصيادلة- أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين- العلاج الطبيعى- التمريض- المعلمين.
 
أما تفاصيل المبالغ المُحددة فى كل نقابة من تلك النقابات، فهى:
 

(1) اتحاد نقابات المهن الطبية

"الأطباء البشريين- الصيادلة- أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين"، يصرف:
- 20 ألف جنيه لحالات الإصابة.
- 50 ألف جنيه لأسر شهداء أعضاء النقابات الأربعة.
 

(2) نقابة الأطباء

تصرف:
- 50 ألف جنيه لأسر شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى الدعم المُحدد من اتحاد المهن الطبية.
 

(3) نقابة الصيادلة

تصرف:
- 50 ألف جنيه لأسر شهداء الصيادلة نتيجة الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى الدعم المُحدد من اتحاد المهن الطبية.
 

(4) نقابة أطباء الأسنان

تصرف:
- 50 ألف جنيه لأسر شهداء أطباء الأسنان نتيجة الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى الدعم المُحدد من اتحاد المهن الطبية.
 

(5) نقابة الأطباء البيطريين

تصرف: " بالإضافة إلى الدعم المُحدد من اتحاد المهن الطبية":
- 10 آلاف جنيه لحالات الإصابة.
- 50 ألف جنيه لأسر شهداء الأطباء البيطريين.
 

(6) نقابة التمريض

تصرف:
- 2000 جنيه لحالات الإصابة.
- 20 ألف جنيه لأسر شهداء التمريض بكورونا.
 

(7) نقابة العلاج الطبيعى

تصرف:
- 20 ألف جنيه لأسر شهداء العلاج الطبيعى نتيجة الإصابة بالفيروس.
- 2000 جنيه لدعم العاملين بمستشفيات العزل لمرضى كورونا.
 

(8) نقابة المعلمين،

تصرف:
- 10 آلاف جنيه للمصابين بكورونا.
- 20 ألف جنيه لأسر شهداء المعلمين جراء الإصابة بكورونا.
 

نقابة المعلمين

نقابة الاطباء

دعم مصابى كورونا

دعم شهداء كورونا

شهداء كورونا

النقابات المهنية

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد إعلان الصحة دراسة رفع سن المعاش إلى 62 عاما.. أعضاء بـ"الأطباء": 2000 طبيب يتقاعدون سنويا دون تغطية مكانهم.. ومطالب بإنهاء مشكلة تكليف 2020 وإعادة المفصولين.. وتخصيص مسارات لمرضى كورونا بالمستشفيات

الخميس، 04 يونيو 2020 06:00 ص

7 مطالب للمرشدين السياحيين من الحكومة.. صرف بدل بطالة أهمها

الخميس، 04 يونيو 2020 02:00 ص

نقابة البيطريين: صرف 50 ألف جنيه لأسر الأعضاء شهداء كورونا و10 آلاف للمصابين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:03 م

نقابة أطباء الجيزة تخصص 3 أرقام للإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا بين أعضائها

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:56 ص

نقابة العلاج الطبيعى: صرف 20 ألف جنيه لأسر الأعضاء شهداء فيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:44 ص

نقابة الأطباء تنعى طبيب بكلية طب الأزهر إثر إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ 38

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:44 ص

عضو بنقابة الأطباء يوضح حالة أخصائى الجراحة بمستشفى المطرية المُصاب بكورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:40 م

بعد وفاة 5 صيادلة بكورونا.. نقابة صيادلة القاهرة تطالب بأماكن لعزل أعضائها

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:10 م

عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيب إثر إصابته بكورونا وارتفاع عدد الشهداء لـ 33

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة