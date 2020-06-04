45 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7967 حالة فى المغرب

كتب: أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، رصد 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7967 حالة في المغرب، وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 249556 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشارت الوزارة إلأى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 207.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 294 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7160 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.