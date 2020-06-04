اليوم السابع
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عام 2017/2018 ..

3.3 % نسبة الزيادة في كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة

الخميس، 04 يونيو 2020 10:58 ص
3.3 % نسبة الزيادة في كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم  الخميس  بياناً صحفياً بمناسبة االيوم العالمى للبيئة والذى يحتفل به فى 5/6 من كل عام.
 
ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "التنوع البيولوجى ".                                                            
 
ومن أهم المؤشرات، ارتفاع كـمية الطـاقة الكـهربائية المـولدة من الطـاقة المتــجددة (شمسـى / ريــاح الزعــفران  )  عام2017/2018 حيث سجلت 2871جيجا وات/ساعة مقابل 2780 جيجاوات/ ساعة عام 2016/2017 بنسبة قدرها 3.3%. 
 
ويمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البتروليــة والغاز الطبيعي حيث بلغت نسبته 44% من إجمالى الانبعاثات يليه قطاع النقل بنسبة 18% ثم قطـاع الصناعة بنسبة 15%، بينما ساهم القطــاع المنـزلى والتجــارى بنسبة 8٪، في حين ساهمت القطاعات الأخرى بنسبة 15% من إجمالي الانبعــاثـــات عام2017/2018.
 
وبلغت كمية الإنبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى  206.75  مليون طن عام 2017/ 2018مقابل 209.96 مليون طن   
عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.5 ٪ .
 
وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيه منذ عام 1972، حيث أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيـئة  "  UNEP " بهدف دراسة المخاطر المحيطة بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر للحفاظ على البيئة.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

الطاقة المتجددة

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