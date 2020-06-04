3.3 % نسبة الزيادة في كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة االيوم العالمى للبيئة والذى يحتفل به فى 5/6 من كل عام.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "التنوع البيولوجى ".

ومن أهم المؤشرات، ارتفاع كـمية الطـاقة الكـهربائية المـولدة من الطـاقة المتــجددة (شمسـى / ريــاح الزعــفران ) عام2017/2018 حيث سجلت 2871جيجا وات/ساعة مقابل 2780 جيجاوات/ ساعة عام 2016/2017 بنسبة قدرها 3.3%.

ويمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البتروليــة والغاز الطبيعي حيث بلغت نسبته 44% من إجمالى الانبعاثات يليه قطاع النقل بنسبة 18% ثم قطـاع الصناعة بنسبة 15%، بينما ساهم القطــاع المنـزلى والتجــارى بنسبة 8٪، في حين ساهمت القطاعات الأخرى بنسبة 15% من إجمالي الانبعــاثـــات عام2017/2018.

وبلغت كمية الإنبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 206.75 مليون طن عام 2017/ 2018مقابل 209.96 مليون طن

عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.5 ٪ .

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيه منذ عام 1972، حيث أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيـئة " UNEP " بهدف دراسة المخاطر المحيطة بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر للحفاظ على البيئة.