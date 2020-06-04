20 الف شاب يتقدمون للتدريب فى مبادرة "مستقبلنا رقمى" لدعم العمل الحر

كتبت هبة السيد

كشف مسؤول رفيع تفاصيل منحة "مستقبلنا .. رقمي"، المجانية التى أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب 100 ألف شاب وشابة عن بعد، على مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، حيث يتم التدريب على 4 مستويات وهي المستوى الأساسي والمحترف والمتقدم والمستوى المتميز وبإجمالي 12 مسار تدريبي لسد احتياجات الصناعة ودعم العمل الحر عبر منصات عالمية متخصصة.

وقال المصدر لليوم السابع، إن المبادرة تتضمن الدخول فى شراكة مع أكبر منصات فى العالم لمساعدة المتدربين الدخول عليها و الحصول على فرص للعمل الحر وهو ما يعد تصدير للخدمات التكنولوجية. وأضاف المصدر أن مدة التجريب فى المستر الأساسي بالمبادرة يصل إلى شهر و المسار المتخصص لمدة شهرين و المتميز لمدة 3 أشهر و المتقن 3 أشهر أيضا.

وأوضح المصدر أن كل مسار تدريبي سيتضمن التدريب لمدة أسبوعين علي العمل الحر و العمل عن بعد ما يرفع ترتيب مصر فى العمل الحر علي مستوى العالم، إضافة إلي توفير بدائل للشركات المصرية فى هذا الشأن. وتابع بالقول:"تم اختيار مجالات التدريب علي برمجيات الويب وعلوم البيانات و التسويق الإلكتروني لأنها الأكثر احتياجا للشركات وتحقق أعلى معدلات نمو.

وقال إن الوصول إلى نسبة 10 إلي 15% متدرب علي العمل الحر من أصل 100 ألف قد تكون طفرة كبيرة فى التدريب بهذه المجالات. واضاف إن مدة المبادرة تصل إلي 18 شهر، وتقدم إليها فى أول يومين عند الإعلان عنها نحو 20 الف شاب وفتاة.

وأضاف أن المستوى الأول متاح للجميع و يمكن من خلاله استيعاب أكبر قدر من المتقدمين، أما المستويات الأخرى ستكون لمن اجتازوا اختبارات التقييم، كما تأتى المبادرة فى توقيت مناسب نظرا للظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا زتانى متسقة مع التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتلك الجائحة وانتشار العمل و التعليم عن بعد يمكن أن يستفيد منها طلاب المدراس و الكليات و الخريجين.

وتاتى منحة "مستقبلنا رقمى" في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة لبناء مصر الرقمية من خلال تحقيق قفزة نوعية في تطوير مهارات وقدرات الإنسان المصري. و المسارات التدريبية المتخصصة تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة "يوداستي" العالمية والرائدة في مجال التعلم عبر الإنترنت.

وكانت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،قد أكدت فى وقت سابق، أن مبادرة "مستقبلنا رقمي" هي عبارة عن أكاديمية افتراضية ومتاحة بالمجان للشباب المصري ويتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات العالمية ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب المصري على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على احتراف الوظائف الرقمية الحرة وكذلك وضع الأساس لنظام وطني متكامل للإمداد بالكوادر المدربة في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الجوهري أن سوق العمل الحر من المتوقع أن يشهد نمواً متسارعاً في الفترة المقبلة خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد والتي ستدفع المؤسسات والحكومات نحو تسريع الاعتماد على الخدمات الرقمية وبالتالي نمو الطلب على خدمات المهنيين المستقلين والقوى العاملة عن بعد.

وتتضمن المنحة والتي يطلق عليها بالإنجليزية "Future Work is Digital (fwd)" تنفيذ كل متدرب لعدد من المشروعات التكنولوجية مع توفير مراجعين لتصحيح وتقييم هذه المشروعات، وكذلك عقد مجموعات تعليمية بإشراف موجهين متخصصين لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين وعرض نماذج أعمال وتجارب ونماذج ناجحة للعمل الحر والعمل عن بعد.