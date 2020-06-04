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13 مدير نادى ومركز شباب بشمال سيناء يبحثون العودة للأنشطة الرياضية

الخميس، 04 يونيو 2020 09:37 ص
13 مدير نادى ومركز شباب بشمال سيناء يبحثون العودة للأنشطة الرياضية جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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عقدت الإدارة الرياضية بمركز بئر العبد بشمال سيناء، اجتماعا بمشاركة 13 مدير مركز شباب ونادى رياضى، ناقشوا الإستعداد لعودة النشاط بمراكز الشباب والأندية.

قال كليب راشد وكيل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع ترأسه عبدالعزيز عيد كريم مدير إدارة شباب بئر العبد.

وأبدى خلاله كافة قيادات مراكز الشباب والرياضية جاهزيتهم استئناف الأنشطة الرياضية، واستمرار حملات تطهير وتعقيم مراكز الشباب، وإعداد سجلات الأنشطة ونظافة المراكز، وإعداد سجل للتردد لضمان سلامة الشباب والعاملين بمراكز الشباب والأندية، وإعداد قاعدة بيانات للمتطوعين بمراكز الشباب، وإجراء التنسيق مع رئيس المدينة ورؤساء القرى التى بها بمراكز شباب، أثناء عملية التعقيم والتطهير بالمدينة والقرى.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أعلنت إنشاء أسوار جديدة لملاعب مركز شباب بالوظة التابع لإدارة رمانه الرياضية .

واوضح البيان، أن أعمال الإنشاءات فى مراحلها الأخيرة تمهيدا لاستلامها ضمن إنشاءات رياضية متعددة يجرى العمل فيها على أرض شمال سيناء .

وفى بيانها أعلنت الشباب والرياضة بشمال سيناء الانتهاء من تنفيذ حملات تعقيم لمنشأت بنطاق إدارة رمانة الرياضية تحت إشراف ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وكليب راشد ومحمد عبدالقادر مدير إدارة رمانه.

و قام نادى الفيروز بمركز شباب قاطية بتعقيم وتطهير جميع المصالح الحكومية بالقرية وهى مركز شباب قاطية والمدرستين الإعدادية والابتدائية والوحدة المحلية والوحدة الصحية، وبعض المحلات التجارية الخاصة والصيدليات ضمن الاجراءات الاحترازية  لفيروس كورونا المستجد .

كما نفذ مركز شباب نجيلة حملة تعقيم وتطهير من خلال نادى التطوع بالمركز وذلك لكل المنشأت والمصالح الحكومة الموجودة بالقرية، و نفذ مركز شباب السلام بإدارة الشباب والرياضة برمانة حملة تعقيم وتطهير لمركز شباب السلام والوحدة الصحية والوحدة المحلية بقرية السلام.

 

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شمال سيناء

بئر العبد

الشباب والرياضية

سيناء

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