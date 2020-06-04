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وكيل مجلس النواب: الانتخابات البرلمانية المقبلة فى نوفمبر رغم كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 11:41 م
وكيل مجلس النواب: الانتخابات البرلمانية المقبلة فى نوفمبر رغم كورونا سليمان وهدان
كتب محمد شرقاوى

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قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الانتخابات البرلمان المقبلة ستجرى فى موعدها، رغم جائحة كورونا، ومن المحتمل أن تجرى فى شهر نوفمبر المقبل، وأوضح: "قولا واحدا الانتخابات القادمة فى موعدها رغم فيروس كورونا".
 
وأضاف وهدان، فى حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه من المحتمل أن تنخفض إصابات فيروس كورونا المستجد فى مصر، فى شهر يوليو المقبل.
 
أوضح وكيل البرلمان، أنه يطمح فى رئاسة البرلمان المقبل، أو رئاسة مجلس الشيوخ المزمع إنشاءه، قائلا: "لدى طموح فى رئاسة أيا من المجلسين".
 
وبرر سليمان وهدان،، غياب النواب عن حضور الجلسات فى الفترة السابقة، قائلا :"غياب النواب موروث قديم فى البرلمان المصرى، وقد يكون انشغال النواب بتقديم الخدمات للمواطنين من أسباب غيابهم عن حضورهم عن الجلسات".
 
وأشار إلى أن البرلمان سيناقش مجموعة قوانين خلال الشهر الجارى، كقانون مباشرة الحقوق السياسية والآخر المتعلق بانتخابات المحليات.
 

 


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