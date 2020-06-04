وصول الدفعة الثانية من المساعدات الأمريكية إلى موسكو لمواجهة كورونا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت السفارة الأمريكية فى روسيا أن طائرة محملة بدفعة ثانية من 150 جهاز تنفس اصطناعى أمريكى وصلت إلى العاصمة موسكو، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، على موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس: "لقد صلت طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى موسكو، وهي مساعدات من الشعب الأمريكي للشعب الروسي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها خصصت 200 جهاز تنفس اصطناعي لروسيا لمواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى إرسال أول دفعة مؤلفة من 50 جهازًا إلى موسكو في أواخر شهر مايو الماضي. يُذكر أن روسيا أرسلت في شهر أبريل الماضى طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية محملة بالمساعدات والمعدات الطبية للمساعدة في التصدي لوباء الفيروس التاجي.

وكان عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، قال إن مجموع ما ستنفقه العاصمة الروسية على تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، يصل إلى ربع تريليون روبل وهو ما يعادل 3.62 مليار دولار"، مشيرا إلى أن ميزانية المدينة ستفقد كذلك 500 مليار روبل من وارداتها المالية، وشدد العمدة - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، على ضرورة عدم التخلي عن المشاريع الكبرى في العاصمة، مؤكدا أن تنفيذها سيكون بمثابة المحرك الإضافي، للاقتصاد من أجل الخروج من الركود.