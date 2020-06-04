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وزير الأوقاف يقرر إنهاء خدمة مؤذن بكفر الشيخ لهذا السبب

الخميس، 04 يونيو 2020 07:34 م
وزير الأوقاف يقرر إنهاء خدمة مؤذن بكفر الشيخ لهذا السبب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، عن قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنهاء خدمة مؤذن فى مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ.

وقالت الوزارة: "بناء على مذكرة الشيخ سعد الفقى مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، وما تأشر عليها من فضيلة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى وكيل أول الوزارة قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، إنهاء خدمة هشام عبد الحليم على حسن الأحول مؤذن بمديرية أوقاف كفر الشيخ .

كان وزارة الأوقاف أنهت فى وقت سابق، وبناء على الحكم القضائى الصادر بشأنه، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، خدمة "ص.م"، مؤذن بمديرية أوقاف الغربية، حيث أكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح "ص.م" لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أى نحو كان، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت فى بيان سابق أنها ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أى تردد فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم كله، وذلك فى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف فى ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التى يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون فى ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.

 


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