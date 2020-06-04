اليوم السابع
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نيويورك تايمز: إدارة ترامب تختار خمس شركات لترشيحها لإنتاج لقاح كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 12:05 م
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تختار خمس شركات لترشيحها لإنتاج لقاح كورونا مساعى مكثفة للتوصل للقاح كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة ترامب اختارت خمس شركات باعتبارها المرشحة الأقوى لتولى مهمة إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، فيما وصفته الصحيفة بخطوة حاسمة فى مساعى البيت الأبيض للوفاء بوعده بالقدرة على بدء تطعيم واسع للأمريكيين بحلول نهاية العام.

 

 وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الفيدرالية، تراهن على أن بإمكانها تحديد أكثر المشروعات الواعدة للقاح فى مرحلة مبكرة والإسراع فى عملية تحديد أيا منها سينجح وسيكون الفائز أو الفائزين ليتم تصنيعه سريعا بكميات ضخمة وتوزيعه عبر البلاد.

 

 وسيتم الإعلان عن القرار فى البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما قال مسئولون حكوميون. وقد ألمح د. أنتونى فاوتشى، أبرز خبراء الأوبئة بالحكومة الفيدرالية ومدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية إلى الإجراء يوم الثلاثاء عندما قال فى ملتقى علمى أنه بحلول بداية العام المقبل يأملون أن يكون لديهم مليونى جرعة.

والشركات الخمس هى موديرنا، وهى شركة بيوتكنولوجى مقرها ماسوشستس، التى قال فوتشى إنه يتوقع أن تدخل المرحلة النهائية من التجارب السريرية العام المقبل، ومشروع مشترك بين جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا، وثلاث شركات دوائية كبرى وهى جونسون أند جونسون وفايزر وميرك. وتتبنى كل منها نهجا مختلفا إلى حد ما.

 

 وقالت نيويورك تايمز إن الرئيس ترامب كان يسعى لإظهار تقديم سريع مع خروج أمريكا بشكل بطئ من حالة الإغلاق، وفى ظل ما يواجهه من تحديات كبرى للفوز بفترة انتخابية ثانية فى ظل الاضطرابات الوطنية.

 

 وتوفى أكثر من 106 ألف أمريكى من جراء الوباء، بينما وصلت معدلات البطالة غلى مستويات قياسية، بينما يتنشر العنف والاضطراب فى الشوارع الأمريكية الآن فى ظل الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.


 


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