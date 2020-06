نصف عاريا.. نائب بالبرلمان الأوروبى يشارك فى جلسة أون لاين بملابس داخلية.. فيديو

ظهر نائب إيرلندي في البرلمان الأوربي، خلال جلسة برلمانية، شبه عاريا دون أن يرتدى السروال، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وشارك لوك فلاناغان، النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي، في اجتماع عن بعد "أون لاين" للبرلمان، وقد ظهر جالسا على الفراش بقميص أسود دون سروال.‏

ويبدو أن النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي لم يكن يعلم أن الكاميرا تظهر نصفه السفلي، حينما كان يتحدث بطبيعته حول المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون في بلاده.

It is worth going through Covid19 lockdown just to see this video. @lukeming you have made my stomach sore from laughing. Shirt & short shorts...hmmmm - no - It's like seeing someone in socks & sandals or triple denim. The best fashion faux pas of 2020 🏆🥇🤣 https://t.co/b64nlMQQUE