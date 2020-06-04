اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 02:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نصف عاريا.. نائب بالبرلمان الأوروبى يشارك فى جلسة أون لاين بملابس داخلية.. فيديو

الخميس، 04 يونيو 2020 02:20 ص
نصف عاريا.. نائب بالبرلمان الأوروبى يشارك فى جلسة أون لاين بملابس داخلية.. فيديو نائب إيرلندي في البرلمان الأوربي
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ظهر نائب إيرلندي في البرلمان الأوربي، خلال جلسة برلمانية، شبه عاريا دون أن يرتدى السروال، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وشارك لوك فلاناغان، النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي، في اجتماع عن بعد "أون لاين" للبرلمان، وقد ظهر جالسا على الفراش بقميص أسود دون سروال.‏

ويبدو أن النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي لم يكن يعلم أن الكاميرا تظهر نصفه السفلي، حينما كان يتحدث بطبيعته حول المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون في بلاده.

وفي أثناء ذلك، حاول المترجمون التوقف عن الضحك خلال تأدية عملهم في ترجمة ما يقوله، بينما كان زملاؤه في اللجنة البرلمانية الأوروبية يبتسمون، خلال اجتماع افتراضي للجنة الزراعة في الاتحاد الأوروبي.

1
 

وعندما رأى أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في الاجتماع، النائب لوك فلاناغان، ظلوا يبتسمون بمجرد رؤيته بالملابس الداخلية، فيما قال النائب فلاناغان لصحيفة إيرلندية، إنه يعمل عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن غرفة نومه في منزله هي "أسهل مكان للعمل منه".

  

2
 

 

3
 

 


البرلمان الاوروبي

اخبار البرلمان الاوروبي

نائب يظهر بملابس داخلية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشرطة البريطانية تغضب من رسائل الحكومة المختلطة بشأن الإغلاق.. المواطنون يتزاحمون فى المتنزهات والشواطئ.. الأمن: الطقس أغوى الناس ونخوض معركة خاسرة لمنعهم.. وعضو البرلمان الأوروبى: نحتاج إجراءات صارمة.. صور

السبت، 16 مايو 2020 08:30 م

هن من أوروبا.. الحلقة 18 .. كاترينا بارلى .. ألمانية بريطانية أصبحت نائب رئيس البرلمان الأوروبى.. تولت حقيبة العدل فى حكومة ميركل الاتحادية.. وهاجمت بوريس جونسون فى أزمة بريكست

الإثنين، 11 مايو 2020 09:00 م

البرلمان الأوروبى يعتزم فرض ارتداء الأقنعة الطبية على الأعضاء والموظفين

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 06:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة