نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يتفقدان معهد القلب والجهاز الهضمى

سوهاج - عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج معهد القلب والجهاز الهضمى بسوهاج ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، يرافقه الدكتور هانى جمعية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور عماد الحديدى مدير المعهد، ومسئولى المتابعة بالديوان العام، ومسئولى التفتيش بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ فى بيان أن الجولة التفقدية للمعهد تأتى فى إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإطمئنان على كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لإستقبال حالات كورونا .

وأكد القاضى على دعم المحافظة بقيادة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للمنظومة الصحية؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين .

وفى وقت سابق تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج ، خلال جولته بمركز ومدينة جهينة ، بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية، يرافقه ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة .

وشملت جولة نائب المحافظ ، تفقد مشروع إنشاء سور وعدد 4 أبراج حراسة وغرفة أمن بإدارة مرور جهينة ، بتكلفة 6 مليون و 677 ألف و 473 جنيها، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 35%، كما تفقد مشروع إنشاء سوق حضرى بمدينة جهينة بتكلفة 4 مليون و 488 ألف و 420 جنيها، ووصلت نسبة التنفيذ به 50% .

ووجه "القاضي" بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات .



نائب المحافظ يتفقد مستشفي سوهاج العام (



نائب المحافظ يتفقد مستشفي سوهاج العام



نائب المحافظ يتفقد معهد القلب والجهاز الهضمي