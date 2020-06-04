وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو -في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أنه "توفي في موسكو 64 شخصا، جرى تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وقد ثبت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد".



وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 187216 إصابة مؤكدة، بينها 91654 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين يوم الخميس الماضي تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.