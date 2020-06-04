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محمد عشماوى قائما بأعمال نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى

الخميس، 04 يونيو 2020 01:13 م
محمد عشماوى قائما بأعمال نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى بنك ناصر ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي نيفين القباج، قرارا بتكليف محمد عشماوى المدير التنفيذي السابق لصندوق تحيا مصر، للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
 
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي - في بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - بالشكر للدكتور شريف فاروق لما قدمه من مجهودات كبيرة لتطوير البنك على مدار السنوات الماضية، وما حققه من إنجازات ملموسة في كافة القطاعات، وتمنت له التوفيق في مهمته الجديدة كرئيس لهيئة البريد المصري.
 
من جانبه، أعرب محمد عشماوي عن امتنانه البالغ بهذا التكليف، وتطلعه لأن يساهم في الاستمرار في تحقيق النجاح الملموس للبنك في الفترة الأخيرة والاستمرار في خطة تطوير البنك بتقديم خدمات ومنتجات جديدة و مبتكرة، تتماشى مع أهداف البنك الاجتماعية وأيضا خطة إعادة الهيكلة ووضع هيكل وظيفي جديد ومتطور للبنك .
 
جدير بالذكر أن ترشيح محمد عشماوي جاء لما له من خبرة واسعة في المجال المصرفي حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد منذ تأسيسه عام 2006 كما يشغل نائب لمجلس الأمناء بجمعية مصر الخير.
وبدأ عشماوي العمل المصرفي ببنك القاهرة كمحلل ائتماني ثم التحق ببنك تشيس الأهلي (التجاري الدولي حالياً) ثم تدرج بكافة القطاعات المصرفية إلى أن تم اختياره فى سبتمبر 2002 عضواً بمجلس إدارة البنك التجاري الدولي ونائباً لرئيس المجلس، وفي مارس عام 2005 اختير كنائب أول لرئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب. 
 
وشغل عدة مناصب هامة، حيث كان عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية، ونائباً لرئيس مجلس إدارة شركة التجاري الدولي للسمسرة وللتأمين على الحياة، وعضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين، وعضوا في مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ومجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة، ومجلس إدارة شركة 6 أكتوبر للتكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر، ومجلس أمناء الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار العقاري، وعضوا بمجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس، وعضوا بالجمعية العمومية للشركة القابضة للتأمين.
وحصل عشماوي علي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، ودراسات في الحاسب الآلي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودراسات في الائتمان المصرفي من بنك تشيس منهاتن عام 1986.

بنك ناصر

وزيره التضامن

محمد عشماوى

بنك ناصر الاجتماعى

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