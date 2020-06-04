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محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 07:00 م
محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط.. صور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا،
قنا وائل محمد

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ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس  فوزي نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار في المحافظة .

وأوضح محافظ قنا أن المجلس وافق على منح مهلة لمدة 3 أشهر لاستكمال المباني والإنشاءات لـ5 شركات، كما وافق المجلس علي منح مهلة لمدة 3 أشهر لإحدى الشركات لاتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بالتأسيس واستكمال مراحل التنفيذ الإنشائية .

واضاف الداودي أن مجلس الإدارة وافق أيضًا علي منح مهلة لمدة 6 أشهر لشركة للمشروعات الميكانيكية والكهربائية لاستكمال المباني والإنشاءات وبدء مزاولة النشاط، كما وافق علي مد المهلة الممنوحة لشركتي مستلزمات طبية لمدة 6 أشهر مع التزام الشركتين بسداد مستحقات  الهيئة وتقديم جدول زمني للبدء في التشغيل .

وقرر المجلس إلغاء الموافقة الصادرة لشركة مستحضرات طبية لمخالفتها أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وإلغاء الموافقة الصادرة لعدد 6 شركات لعدم اتخاذها إجراءات تنفيذية في البدء بالإنشاءات ومزاولة النشاط.

 

اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، (1)
 
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، (2)
 
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، (3)
 
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، (4)
 
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، (5)
 
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، (6)

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