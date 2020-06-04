اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق بورفؤاد الجديد.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 03:10 م
محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق بورفؤاد الجديد.. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى بالأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، موجهًا بسرعة الانتهاء من باقى أعمال شبكات الصرف الصحى، وأعمال الحماية المدنية بسوق بورفؤاد الجديد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد .

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة التنسيق بين مدينة بورفؤاد ومختلف الجهات التنفيذية الأخرى لسرعة انجاز الأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، وتذليل كافة العقبات تمهيدًا لافتتاح السوق الجديد طبقا للجدول الزمنى المحدد .

كما وجه محافظ بورسعيد خلال الاجتماع باستكمال أعمال توصيل المرافق لمشروع ٣٥٦ فدان بجنوب بورسعيد والتنسيق بين كافة الجهات المختصة فى هذا الشأن، مؤكدًاعلى تقديم كافة الدعم للمشروعات الجارى تنفيذها بما يساهم فى سرعة انجازها فى المواعيد المقررة.

من ناحية أخري، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، من قرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وتعليق العمل بتراخيص البناء الصادرة  بقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الكتاب الدوري رقم 145 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف تراخيص المباني الجديدة والتعليات للمواطنين لمدة ستة أشهر على المباني السكنية القائمة للمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحة والحكومية والقومية والفندقية  وماشباة ذلك مع عدم السماح  باصدار التراخيص الخاصة بالبناء والهدم للمواطنين إلا بعد العرض الشخصي علي المحافظ من خلال رؤساء الأحياء كلا في نطاقة.

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