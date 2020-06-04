محافظ بنى سويف : إزالة 1755 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

بنى سويف أيمن لطفى

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تمت إزالة 1464حالة تعد على الأراضى الزراعية، فيما تمت إزالة 291 حالة تعد على أراض أملاك الدولة، فى حين تم ضبط وإزالة 244 مخالفة بناء ،وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،"منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا "فى الـ25 من مارس الماضى وحتى أمس الأربعاء.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذى عرضه اللواء هشام شادى السكرتير العام،بخصوص سير العمل فى حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

و أكد الدكتور محمد هانى غنيم، فى بيان على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتى تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات فى المهد،وفق برنامج زمنى محدد،وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى الذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.