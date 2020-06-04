فيديو.. متحدث التنمية المحلية يكشف مراحل تعيين قيادات المحليات الجديدة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنيمة المحلية، إن الوزارة معنية مع الوزارات المصرية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"؛ التي تستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري والقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي اجتمع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولى؛ لتأكيد الجوانب الإيجابية والتى شهد بها البنك الدولى في معدلات الأداء فى المرحلة الأولى التى تمت فى مشروع الألف قرية في صعيد مصر.

وتابع: "مشروع وزارة التنمية المحلية الألف قرية والتى بينهم 627 قرية في صعيد مصر؛ بالإضافة إلى 346 قرية على مستوى محافظات سوهاج وقنا"، مشيرًا إلى أن التطور الجغرافي للمشروع على أرض الصعيد وخاصة فى محافظة أسيوط والمنيا يؤكد أن الكوادر البشرية المختارة لا بد وأن تكون مؤهلة وقادرة على إدارته.

وأشار إلى أن المسابقة رقم 3 لعام 2019 للوزارة مرت بالعديد من المراحل والتى بدأت بتقدم 1183 مواطنًا، واستقرت على 1144 متقدمًا، منوها بأن هؤلاء دخلوا فى اختبارات ومقابلات للجنة السباعية برئاسة وزير التنمية المحلية وخضعت للتدريب المكثب على مدى ثلاثة أسابيع في كافة ملفات الإدارة المحلية وتم تصفيتهم إلى 105 قيادات وتم اختيار منهم 62 قيادة تم تعيينهم بالحركة الجديدة التى صدرت مؤخرًا.