غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

ويشهد اليوم الخميس ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث ، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة . .