موسكو (أ ش أ)

قال عمدة موسكو سيرجى سوبيانين إن مجموع ما ستنفقه العاصمة الروسية على تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، يصل إلى ربع تريليون روبل وهو ما يعادل 3.62 مليار دولار"، مشيرا إلى أن ميزانية المدينة ستفقد كذلك 500 مليار روبل من وارداتها المالية، وشدد العمدة - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، على ضرورة عدم التخلي عن المشاريع الكبرى في العاصمة، مؤكدا أن تنفيذها سيكون بمثابة المحرك الإضافي، للاقتصاد من أجل الخروج من الركود.

وأشاد العمدة، بسلوك سكان العاصمة خلال الوباء، مشددا على أن هذا السلوك المسؤول ساعد في إنقاذ المدينة من كارثة، وأن موسكو كانت، وفقا لمؤشر انخفاض مستوى نشاط السكان خلال الوباء، بين مدن العالم الأكثر انضباطا. ولفت إلى ضرورة مراعاة نظام العزل الذاتي، وكذلك تحول حوالي نصف العاملين في المكاتب في موسكو، إلى العمل عن بعد.. معربا عن ثقته بأن العاصمة الروسية ستعود بعد عام، بشكل تام إلى أسلوب الحياة السابق.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، أعلن تسجيل 8831 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 441 ألفا و 108 إصابات.

وذكر بيان للمركز الروسي أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 1998 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و767 بضواحيها، و375 في مدينة سان بطرسبورج في شمال روسيا.

وأضاف البيان أن 8666 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 204 ألاف و623 شخصا.. موضحا أنه تم تسجيل 169 وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 5384 شخصا.