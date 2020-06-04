وأشاد العمدة، بسلوك سكان العاصمة خلال الوباء، مشددا على أن هذا السلوك المسؤول ساعد في إنقاذ المدينة من كارثة، وأن موسكو كانت، وفقا لمؤشر انخفاض مستوى نشاط السكان خلال الوباء، بين مدن العالم الأكثر انضباطا.

ولفت إلى ضرورة مراعاة نظام العزل الذاتي، وكذلك تحول حوالي نصف العاملين في المكاتب في موسكو، إلى العمل عن بعد.. معربا عن ثقته بأن العاصمة الروسية ستعود بعد عام، بشكل تام إلى أسلوب الحياة السابق.