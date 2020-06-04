اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بـ"صيادلة القاهرة": نقص الكمامات بالصيدليات يرجع لرفض الموردين الفواتير

الخميس، 04 يونيو 2020 03:37 م
عضو بـ"صيادلة القاهرة": نقص الكمامات بالصيدليات يرجع لرفض الموردين الفواتير الدكتور محفوظ رمزي عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بالنقابة، أن الحملات التى تعرضت لها الصيدليات، والتى ترتب عليها اتخاذ إجراءات ضد بعض الصيادلة، أجبرت الصيدليات على عدم توفير الكمامات، وذلك لرفض الموردين توفير الكمامات بفواتير ضريبية، لحماية أنفسهم من المسائلة القانونية.
 
وأوضح رمزى، أن ذلك أدى إلى صعوبة توفير المواطن المصاب بفيروس كورونا المستجد، وحامل الفيروس وغير المصاب، صعوبة في توفير كمامة لينتقل من مكان لمكان، مما ساهم فى الزيادة الكبيرة فى الأرقام الفعلية للمصابين، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة كل المسؤلين عن  تلك الأزمة.
 
وأضاف: إذا لم توفر الصيدليات الكمامات خلال بداية الشهر الجارى "يونيو" سيؤثر ذلك على معدل انتشار فيروس كورونا، وزيادته، مثلما حدث في شهر فبراير وشهر مارس الماضيين.
 
كان قد أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، ضرورة إلزام مكاتب وشركات المستلزمات الطبية بإصدار فواتير ضريبية، لحماية صيادلة مصر من الاتهام باستغلالهم الأزمة، وعدم وجود فواتير ضريبية لديهم.
 
وقال الشيخ، فى خطاب وجهه للرقابة الإدارية،: نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، من جائحة كوفيد 19، فيروس كورونا المستجد، وتوجيهات رئيس الجمهورية، نحو المحافظة على صحة أرواح المواطنين نحو هذه الجائحة التى ألمت بالوطن، ونظرا لأننى فى هذا المجال باعتبارى صيدلى، فأننا نحتاج إلى بعض المستلزمات الطبية اللازمة للمواطنين، إلا أن عند طلبنا لهذه المستلزمات من المكاتب والمحلات المرخص لها ببيعها، والقائمين على توريد تلك المستلزمات، نتعرض إلى صدمات قانونية، ليس لنا فيها يد، ولسنا طرف فيها.
 
وأضاف نقيب صيادلة القاهرة،: وذلك نظرا لأن تلك الجهات تمتنع عن منح الصيادلة فواتير بذلك، بقصد تهرب تلك الجهات من الضريبة، ومن معرفة مصدر المستلزمات، مما يجعلنا نقف مكتوفى الأيدى، علما بأنه عند المسئولية يتحملها الصيدلى باعتباره متصدر المشهد، لذا نطالب بتفعيل القوانين الملزمة لهم بإعطاء الصيادلة فواتير، لحماية الصيادلة.
 
 

نقابة صيادلة القاهرة

كمامات

نقص الكمامات بالصيدليات

صيادلة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد وفاة 5 صيادلة بكورونا.. نقابة صيادلة القاهرة تطالب بأماكن لعزل أعضائها

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:10 م

نقابة صيادلة القاهرة تنعى صيدليين إثر وفاتهما بفيروس كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:22 م

نقابة الصيادلة تقرر غلق مقرها أسبوعًا بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 01:04 ص

نقابة صيادلة القاهرة تنعى وفاة صيدلى إثر إصابته بكورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:32 م

بيان لنقابة الصيادلة : وفاة صيدلى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى الشرقية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة