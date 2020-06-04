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عالم أمريكى: الحيوانات تحتوى على 1.7 مليون فيروس يمكن أن تصيب البشر

الخميس، 04 يونيو 2020 03:03 م
عالم أمريكى: الحيوانات تحتوى على 1.7 مليون فيروس يمكن أن تصيب البشر كورونا
كتب : أحمد علوى

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حذر عالم أمريكي من أن الفيروسات التي تكون سببها الحيوانات لن تتوقف بعد اختفاء فيروس كورونا أو تنتهي عنده، بل أن الحيوانات تحتوي على ما يقارب 1,7 مليون فيروس يمكن أن تصيب البشر.

وقال  العالم الأمريكى بيتر دازاك رئيس منظمة "إيكو هيلث إليانز" الأمريكية، إنه يجب على العالم أن يستنبط الدروس من جائحة كورونا، وأضاف بيتردازاك، "لقد قمنا بتحليل عدد من الفيروسات المجهولة التي يمكن أن تظهر في المستقبل، ونقدر أن هناك حوالي 1,7 مليون منها من النوع الذي يمكن أن يصيب البشر".

وأكد بيتردازاك أن العلماء لا يعرفون حتى الآن سوى بضعة آلاف من الفيروسات، وأكد أن الغالبية العظمى من تلك الفيروسات ستظهر في المستقبل.

ويعتقد دازاك أن الفيروس الذي تسبب بكوفيد-19 انتقل إلى البشر من الخفافيش في الصين، ويعتقد أنه توجد أدلة قوية تشير إلى أن الخفافيش هي السبب الرئيسي في ظهوره"، وتحديدا "خفاش حدوة الفرس الصيني"، وهو نوع شائع من الخفافيش يصل وزنه إلى 28 جرام.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من كهوف الخفافيش في آسيا أن فيروسات أخرى أصابت البشر ولكنها لم تتطور بعد لتنتشر بشكل أكبر. وأكد دازاك أنه ينبغي الآن بذل مزيد من الجهود للكشف عن الشفرة الوراثية للفيروسات التي تعيش في الحيوانات ويقدّر أنه خلال 10 سنوات يمكن اكتشاف جميعها وتطوير أدوية ولقاحات لتفادي جائحة أخرى.

وإذا تم اكتشاف مكان وجود تلك الفيروسات فإن هذا "سيساعد المجتمعات المحلية التي تعيش في أماكن يستشري فيه الفيروس على تغيير نمط سلوكها "

 


عالم امريكى

الفيروسات

اخبار العالم

كورونا

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