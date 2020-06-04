طالب يابانى يقتل اثنين من أفراد أسرته بـ"السهام" والشرطة تعتقله

كتب محمد رضا

أفادت تقارير أن طالبًا يابانيًا قتل اثنين من أفراد أسرته فى هجوم استخدم فيه "قوس وسهام"، كما تسبب فى إصابة اثنين آخرين على الأقل قبل إلقاء القبض عليه صباح الخميس، وذكرت صحيفة "كوبى شيمبون" المحلية، أن الشرطة فى مدينة تاكارازوكا بغرب اليابان اعتقلت الطالب الجامعى فى موقع الحادث فى حى سكنى.

يعتقد أن المشتبه به، هيدياكى نوزو، البالغ من العمر 23 عامًا، أطلق عمدا على والدته وجدته سهام من قوس ونشاب فى منزلهما فى منطقة هيوجو، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Mainichi اليابانية، وتم استدعاء خدمات الطوارئ فى حوالى الساعة 10.15 صباحًا إلى نداء استغاثة حول "ما يبدو أنه سهم أصاب أذن امرأة".

وقالت صحيفة شيمبون إن امرأتين بالغتين - فى السبعينيات والأربعينيات من العمر - تم نقلهما إلى المستشفى ولكن تأكدت وفاتهما، مضيفة أن الرجل اعترف قائلاً: "قتلت عدة أفراد من عائلتى"، فيما قالت اذاعة ان.اتش.كيه الوطنية، إن الرجل اعتقل فى شارع قريب، واتهم بمحاولة القتل، مضيفة أن شخصين آخرين على الأقل أصيبا وهما رجل وامرأة يعالجان فى المستشفى، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت إن الشرطة تم تنبيهها عندما اتصلت امرأة قائلة: "حفدى أطلق النار على بسهم"، ويُعتقد أن الجريحين هما شقيقه وقريبة أخرى من الشباب، الذين قيل إن إصاباتهم ليست حرجة، فيما رفضت الشرطة المحلية التعليق على القضية.

ويقول تقرير "ديلى ميل"، إن الجرائم العنيفة نادرة فى اليابان، والأسلحة خاضعة لرقابة مشددة، وأنه اعتبارًا من عام 1958، ينص القانون اليابانى على أنه "لا يجوز لأى شخص امتلاك سلاح نارى أو أسلحة نارية أو سيف"، على الرغم من أن القيود قد خففت قليلاً منذ ذلك الحين.

وأضاف التقرير "إذا أراد شخص يابانى امتلاك سلاح نارى، فيجب عليه حضور فصل طوال اليوم واجتياز اختبار كتابى.. ويجب عليهم أيضًا تحقيق ما لا يقل عن 95% من الدقة خلال اختبار مدى الرماية، واجتياز تقييم للصحة العقلية، والخروج فى الفحوصات الخلفية والمقابلات الحكومية مع أفراد الأسرة"، بينما الأقواس ليست غير قانونية، ولكن لا يُسمح للأشخاص باصطياد الحيوانات البرية بها فى اليابان، كما أن ملكية السهام أو البراجى محظورة أيضًا.