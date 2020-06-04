صور.. زراعة الشرقية تنفذ حملة لمكافحة القوارض بمركزى بلبيس وأبو حماد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أطلقت إدارة مكافحة القوارض بمديرية الزراعة بالشرقية اليوم الخميس الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الشتوية 2020 بمحافظة الشرقية تحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية بإشراف المهندس السيد زكريا طعيمة مدير إدارة القوارض تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ونتيجة للأضرار الاقتصادية والصحية التى تسببها القوارض وتأثيرها السيئ على المحاصيل الزراعية فى الحقول .

وبدأت الحملة بمركز بلبيس بجمعية { دعبس - اولاد مهنا والكفر القديم والنوبة والدهاشنة - كفر ابراهيم وبنى عليم } بمركز ابوحماد جمعية بنى ايوب - الشيخ جبيل حيث يتم اعداد الطعوم وتعبئتها فى اكياس حسب التعليمات ويتم وضع أكياس المبيض فى بؤر الإصابة والعموميات وتجميعات النخيل والهيش ووضع الأكياس على مسافة 5 متر.

وفى السياق نفسه شكل المهندس السيد عبد الرحمن السيد مدير عام الإدارة الزراعية بفاقوس حملة بإشراف المهندس محمد عبد الله رئيس قسم الإرشاد بالإدارة والمهندسة أسماء ابو سطيح رئيس قسم التنمية الريفية بالإدارة تفعيلا لدور المرأة الريفية فى توعية المواطنين عن الأعراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والمهندس جمال كمال مدير إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية.

قامت اللجنة بالمرور اليوم بقرى وعزب مركز فاقوس والتقت بعض المواطنين وتوعيتهم بأعراض فيروس كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم أو رشح الأنف احتقان فى الحنجرة والإسهال وكذلك خمول واحساس بالدوخه و السعال الجاف و الصداع وصعوبة فى التنفس والتهاب العين والقيء و الإحساس بالقشعريرة فى الجسم وكذلك تحدثوا عن طرق الوقاية .

وشرحت اللجنة للمواطنين الخطوات التى يجب أن يقومون بها تجنبا للإصابة بفيروس كورونا واوجزت اللجنة 12 خطوة للوقاية هم

1 الالتزام بعدم لمس الأسطح والأشياء المحيطة بالشخص خلال اليوم

2- غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والماء على ألا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية

3- استخدام كحول بتركيز نسبته 60 فى المئه على الاقل

4- تجنب الحضور فى الأماكن المزدحمة

5-تجنب المخالطة اللصيقة

6 -الابتعاد عن الأشخاص لمسافة 1 متر تقريبا

7_ تجنب لمس العين والأنف والفم

8- عند السعال أو العطس قم باستخدام منديل والتخلص منه بعد الاستخدام

9- عدم مشاركة اطباق للأكل وأكواب الشرب والأغطية والأدوات المنزلية إذا كنت مريضا.

10- قم يوميا بتنظيف الأسطح التى يتم لمسها بكثرة

11- إذا كنت مريضا الزم المنزل ولا تذهب للعمل وتجنب وسيلة النقل العام

12- ارتداء الكمامات الواقية عند النزول



لجنة مكافحة القوارض



مكافحة الفوارض