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صور.. توصيل الأدوية لمنازل 497 مخالطا لمصابى كورونا ببنى سويف

الخميس، 04 يونيو 2020 12:13 ص
صور.. توصيل الأدوية لمنازل 497 مخالطا لمصابى كورونا ببنى سويف جانب من توصيل الادوية
بنى سويف أيمن لطفي

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وزعت الرائدات الريفيات التابعات لمديرية الصحة ببنى سويف اليوم الأربعاء الأدوية اللازمة على497 من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

وأشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف فى بيان إلى أن الرائدات يسلمن الأدوية للمخالطين المعزولين فى المنازل بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعيه مع إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة وإتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات.

 فضلا عن أهمية إرتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، لافتا إلى تكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائى والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية، وذلك فى إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبيه وأماكن تقديم الخدمه الصحية.

وفى ذات الصدد أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أنه يتم حاليا بذل كافة الجهود الممكنة للعمل على زيادة المعروض من الكمامات الطبية بأسعار مناسبة ومطابقة للمواصفات وتحت الاشراف الصحى من مديرية الصحة ،خاصة مع إلزام الحكومة للمواطنين بارتدائها بالأماكن والمرافق العامة والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات،ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد فضلا عن تضافر وتكامل كافة الجهود للعبور من الأزمة إلى بر الأمان،حيث أننا جميعاَ "حكومة ومواطنين ومجتمع مدنى " شركاء فى توفير الحلول والبدائل.

 

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