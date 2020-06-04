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صور.. إجراء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا فى مستشفى ناصر ببنى سويف

الخميس، 04 يونيو 2020 10:01 ص
صور.. إجراء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا فى مستشفى ناصر ببنى سويف ولادة قيصرية لمريضة كورونا فى بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أجرى فريق من أطباء مستشفى ناصر العام شمال محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث رزقت بمولودة، وشارك فى إجراء العملية الفريق الطبى المكون من الدكتور سيد سكران أخصائى النساء والتوليد، والدكتورة الشيماء أشرف رئيسة قسم التخدير، وابتسام محمود ممرضة عمليات بالمستشفى.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الشكر للدكتور محمد جمال مدير مستشفى ناصر العام والفريق الطبى الذى أجرى العمليه على أداء واجبهم على أكمل وجه، مؤكدا أن المريضة والمولودة حالتهما مستقرة.

فيما أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للبنات بشرق النيل ببنى سويف، برئاسة الدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى تعافى وخروج 6 حالات جديدة بعد أن تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وأعلن مستشفى صدر بنى سويف تعافى وخروج 3 حالات جديدة بعد أن تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وقد تعافت مُسنة تبلغ من العمر 72 عاما، من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها العلاج داخل العزل بمستشفى ناصر العام، شمال محافظة بنى سويف على مدار 10 أيام كاملة، وقام أطباء وتمريض المستشفى وإدارة المستشفى بالتقاط الصور التذكارية لها لحظة خروجها من المستشفى وتعافيها.

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ولادة قيصرية لمريضة كورونا فى بنى سويف

 

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ولادة قيصرية لمريضة كورونا فى بنى سويف
 
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ولادة قيصرية لمريضة كورونا فى بنى سويف

 

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ولادة قيصرية لمريضة كورونا فى بنى سويف

 

 


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