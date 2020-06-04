صحيفة برازيلية : بولسونارو يصف المتظاهرين ضد العنصرية بـ"الارهابيين والهامشيين"

كتبت فاطمة شوقى

هاجم رئيس البرازيل جايير بولسونارو المتظاهرين ضد العنصرية فى الولايات المتحدة والبرازيل ووصفهم ب"الارهابيين والهامشيين".

وقالت صحيفة "كورييو برازيليان" البرازيلية إنه ليس من الصدفة تكرار بولسونارو لوصف ترامب للمتظاهرين ضد العنصرية ب"الارهابيين"، وذلك لأن بولسونارو يتبع ترامب فى جميع القرارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بولسونارو أدلى بهذه التصريحات أمس امام مجموعة صغيرة من المؤيدين له الذين يجتمعون أمام مقر إقامته الرسمى، كما أنه شدد على أنه يوجد اختلافات بين الاحتجاجات الضخمة التى حدثت فى الولايات المتحدة الامريكية والاحتجاج الصغير الذى نظمته مجموعة من المتظاهرين فى ساوباولو الأحد الماضى، لصالح الديمقراطية، وذلك اثار الجدل وسط انصاره.

وفي هذا السياق ، تحدث نائب رئيس البرازيل ، الجنرال هاميلتون موراو، وقال إن المتظاهرين الذين احتجوا في ساو باولو يوم الأحد ضد الحكومة هم "مجرمون" مرتبطون بـ "التطرف الدولي".

وقال موراو فى مقال نشرته صحيفة او استدادو دى ساو باولو ، البرازيلية "لأى هدف يريدون تحقيقه، لإشعال النار فى البلاد كما حدث فى 2013، يمكن أن يكون ذلك مفيدا للغاية ولكن ليس للدفاع عن الديمقراطية ابدا".

وشدد بولسونارو "لدينا مخاوف من تحول البرازيل لتشيلى فى العام الماضى، ولكننا لن نسمح بذلك إنها ليست ديمقراطية ولا حرية صحافة ..إنها ارهاب".

وأعرب الرئيس البرازيلي في بيانه عن أسفه لوفاة جورج فلويد على يد شرطي في الولايات المتحدة ، الأمر الذي أثار احتجاجات ضخمة ، وذكر أن العنصرية في ذلك البلد تختلف عن تلك الموجودة في البرازيل.

وأضاف "هناك في الولايات المتحدة العنصرية مختلفة قليلاً عن البرازيل، إنها حول اللون من الابيض والاسود، فكان هناك رجل أسود فقد حياته هناك، أنا آسف. كيف حدث ذلك؟ ولكن على الشعب الأمريكي أن يفهم ذلك عندما انت مخطئ عليك ان تدفع ".

وختم بالقول "ما يحدث هناك لا أود أن يحدث في البرازيل، إذا كان هناك إساءة ، فيجب التحقيق فيه ، وإذا كان الأمر كذلك ، فقم بمعاقبته. لكننا لا نتفق مع هذا النوع من الحركة".