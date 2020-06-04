شعراوى للقيادات الجديدة: كلنا فى خدمة المواطن وسرعة حل المشاكل معيار التقييم

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكداً على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وطالب وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، كما أكد علي أن الوزارة تطبق أعلي مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات وتقوم بتصعيد المتميزين ومحاسبة المقصرين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة عكفت علي دراسة الحركة منذ أسابيع وإجراء تقييم ومتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، لافتا إلي أنه تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأحهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل علي تحقيق الرؤية التنموية للدولة في المحافظات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية المحافظين على ضرورة قيام القيادات المحلية المنقولة والجديدة بالتواجد في المحافظات المنقولة اليها يوم السبت المقبل لسرعة تولي مهام عملها .



