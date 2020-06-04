شرطي أسود يوبخ ضابطا آخر لدفعه متظاهرا خلال احتجاج بأمريكا.. فيديو

كتب محمد شعلان

رصدت كاميرا أحد المتظاهرين ضابط شرطة يدعى ستيفن بوهورينس وهو يدفع متظاهرا بينما قام ضابط شرطة آخر من أصول افريقية يدعى كريستال سميث بتوبيخ الضابط الذي دفع المتظاهر، وقررت رئاسة فورت لودرديل وضع الضابط الذي دافع عن المتظاهر الأسود في اجازة ادارية واعفى من الخدمة، فيما قال المتظاهر الذي التقط الفيديو ان الاحتجاج كان سلميا حتى ذلك الحين.

ووفق CNN، يتم التحقيق في هذه الحادثة حاليا من قبل دائرة تطبيق القانون في فلوريدا بمكتب المدعى العام وسيتم التحقيق فيها من قبل الشئون الداخلية، حيث ستتولى الواقعة بداية من قيام ضابط شرطة في فورت لودرديل بدفع متظاهر، وقيام زميله الأسود بتوبيخه، في لحين تم إيقاف الضابط عن العمل.



ضابط الشرطة والمتظاهر الاسود

وعلى جانب آخر، شارك آلاف المتظاهرين فى محيط البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فى احتجاجات ضد مقتل جورج فلويد على يد شرطى أمريكى خنقا، وشاركت عمدة واشنطن، موريل بوزر فى التظاهرات، وأفادت إنه من غير المناسب أن يجرى استخدام الجيش فى القيام بعمل الشرطة فى شوارع الولايات المتحدة.

وازدادت الاحجاجات الأمريكية سخونة كلما مرت الأيام على مقتل المواطن الأمريكى ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، فيما تتزايد الاعتقالات، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية 9300 شخص منذ بدء الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة فى المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، أمريكى من أصول أفريقية، جراء استخدام عناصر شرطة مينيابوليس العنف معه أثناء عملية القبض عليه يوم 25 مايو الماضى.

وبدأت الأحداث في الأسبوع الماضى عندما اشتبه بائع فى محل البقالة الذى اعتاد فلويد التردد عليه لشراء السجائر فى نقود فئة 20 دولار دفعها، واتصل البائع بالشرطة التى وصلت فى غضون دقائق وتعاملت بشكل عنيف مع فلوريد حيث قام أحد الضبط بالجثو بركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق مما أسفر عن وفاته، وإشعال واحدة من أعنف الاحتجاجات فى أمريكا منذ ستينيات القرن الماضي.