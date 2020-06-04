اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطي أسود يوبخ ضابطا آخر لدفعه متظاهرا خلال احتجاج بأمريكا.. فيديو

الخميس، 04 يونيو 2020 05:44 م
شرطي أسود يوبخ ضابطا آخر لدفعه متظاهرا خلال احتجاج بأمريكا.. فيديو ضابط الشرطة والمتظاهر الاسود
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت كاميرا أحد المتظاهرين ضابط شرطة يدعى ستيفن بوهورينس وهو يدفع متظاهرا بينما قام ضابط شرطة آخر من أصول افريقية يدعى كريستال سميث بتوبيخ الضابط الذي دفع المتظاهر، وقررت رئاسة فورت لودرديل وضع الضابط الذي دافع عن المتظاهر الأسود في اجازة ادارية واعفى من الخدمة، فيما قال المتظاهر الذي التقط الفيديو ان الاحتجاج كان سلميا حتى ذلك الحين.

ووفق CNN، يتم التحقيق في هذه الحادثة حاليا من قبل دائرة تطبيق القانون في فلوريدا بمكتب المدعى العام وسيتم التحقيق فيها من قبل الشئون الداخلية، حيث ستتولى الواقعة بداية من قيام ضابط شرطة في فورت لودرديل بدفع متظاهر، وقيام زميله الأسود بتوبيخه، في لحين تم إيقاف الضابط عن العمل.

ضابط الشرطة والمتظاهر الاسود
ضابط الشرطة والمتظاهر الاسود

 

وعلى جانب آخر، شارك آلاف المتظاهرين فى محيط البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فى احتجاجات ضد مقتل جورج فلويد على يد شرطى أمريكى خنقا، وشاركت عمدة واشنطن، موريل بوزر فى التظاهرات، وأفادت إنه من غير المناسب أن يجرى استخدام الجيش فى القيام بعمل الشرطة فى شوارع الولايات المتحدة.

 

وازدادت الاحجاجات الأمريكية سخونة كلما مرت الأيام على مقتل المواطن الأمريكى ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، فيما تتزايد الاعتقالات، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية 9300 شخص منذ بدء الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة فى المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

 

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، أمريكى من أصول أفريقية، جراء استخدام عناصر شرطة مينيابوليس العنف معه أثناء عملية القبض عليه يوم 25 مايو الماضى.

 

وبدأت الأحداث في الأسبوع الماضى عندما اشتبه بائع فى محل البقالة الذى اعتاد فلويد التردد عليه لشراء السجائر فى نقود فئة 20 دولار دفعها، واتصل البائع بالشرطة التى وصلت فى غضون دقائق وتعاملت بشكل عنيف مع فلوريد حيث قام أحد الضبط بالجثو بركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق مما أسفر عن وفاته، وإشعال واحدة من أعنف الاحتجاجات فى أمريكا منذ ستينيات القرن الماضي.


متظاهر اسود

امريكا

المظاهرات الامريكية

مقتل جورج فلويد

الشرطة الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة