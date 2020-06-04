اليوم السابع
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"رويترز" : مقتل ضابط أمريكى وجرح آخر فى بروكلين

الخميس، 04 يونيو 2020 07:44 ص
"رويترز" : مقتل ضابط أمريكى وجرح آخر فى بروكلين مظاهرات فى الولايات المتحدة
وكالات

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ذكرت الشرطة فى نيويورك، أن ضابط لقى مصرعه وجرح آخر فى بروكلين، دون إيضاح ما إذا كان الهجوم مرتبطا بالاحتجاجات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
 
ونقلت قناة روسيا اليوم عن وكالة رويترزقالت الشرطة إن الضابطين أصيبا قرب شارع فلاتبوش وكنيسة في بروكلين، وتم نقلهما إلى مستشفى كينجز كاونتي.
 
ويأتي الحادث على خلفية الاحتجاجات الحاشدة وأعمال الشغب الجارية في نيويورك، والتى اندلعت عقب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة.
 
ونشرت وكالة "رويترز"، صوراً لمظاهرات حاشدة فى كل من واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس، فى عدة مسيرات صباحية ومسائية، استعملت فيها الشرطة العنف خاصة فى واشنطن، ورفع المتظاهرون لافتات رافضة للعنصرية ضد السود، إضافة لصور لجورج فلويد.

جورج فلويد

الشرطة

نيويورك

بروكلين

الاحتجاجات

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