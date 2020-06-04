اليوم السابع
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رسالة أبل لحاملى أجهزة آيفون المسروقة خلال الاحتجاجات الأمريكية: "يتم تتبعكم"

الخميس، 04 يونيو 2020 07:22 ص
رسالة أبل لحاملى أجهزة آيفون المسروقة خلال الاحتجاجات الأمريكية: "يتم تتبعكم" رسالة أبل
وكالات

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أرسلت شركة أبل رسالة واضحة وقصيرة إلى الأشخاص الذين سرقوا هواتف آيفون من متاجرها خلال أحداث الشغب الذي رافقت بعض الاحتجاجات المناهضة لمقتل جورج فلويد في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وبينما تعمل الشركة على تعطيل أجهزة آيفون التي تمت سرقتها من متاجر البيع بالتجزئة، لجعلها غير صالحة للعمل، أرسلت الشركة رسالة إلى الأشخاص الذين نهبوا أجهزتها جاء فيها "يتم تتبعكم".
 
وذكرت سكاي نيوز عربية أنه بدأت تظهر على شاشات أجهزة آيفون المسروقة رسالة التحذير من شركة أبل، وانتشرت صور لهذه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"ريديت".
 
وكانت متاجر أبل، التي بدأت مؤخرا في إعادة فتح فروعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، أعلنت عن أعمال تخريب وسرقة طالت عدة محال تابعة لها، بما في ذلك في نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.
 
ووفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية، ففي واحدة من رسائل أبل إلى سارقي أجهزتها في فيلادلفيا يمكن قراءة النص التالي، كما وردت على موقع تويتر: "الرجاء إعادة الجهاز إلى محل أبل بشارع وولنت ستريت.. تم تعطيل الجهاز ويتم تتبعه. سيتم تنبيه السلطات المحلية".
 
ورغم الوضوح في الرسالة، فقد رفضت شركة أبل التعليق على ما وصفته بــ"المسائل الأمنية".
 
جدير بالذكر أن مبادرة أبل هذه لتتبع الأجهزة المسروقة ليست الأولى من نوعها، حيث قامت الشركة مؤخرا بتثبيت برامج خاصة على أجهزة آيفون الخاصة بمتاجرها لتتبع موقع الأجهزة المسروقة، علما أن هذه البرامج لا تكون مدمجة في أجهزة آيفون التي تم شراؤها.
 
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك قد وصف فى مذكرة أُرسلت إلى الموظفين يوم الأحد، مقتل فلويد بأنه "لا معنى له" وتعهد بالتبرع لمجموعات حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادرة العدالة المتساوية.

 


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الاحتجاجات

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