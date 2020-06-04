رسالة أبل لحاملى أجهزة آيفون المسروقة خلال الاحتجاجات الأمريكية: "يتم تتبعكم"

وكالات

أرسلت شركة أبل رسالة واضحة وقصيرة إلى الأشخاص الذين سرقوا هواتف آيفون من متاجرها خلال أحداث الشغب الذي رافقت بعض الاحتجاجات المناهضة لمقتل جورج فلويد في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبينما تعمل الشركة على تعطيل أجهزة آيفون التي تمت سرقتها من متاجر البيع بالتجزئة، لجعلها غير صالحة للعمل، أرسلت الشركة رسالة إلى الأشخاص الذين نهبوا أجهزتها جاء فيها "يتم تتبعكم".

وذكرت سكاي نيوز عربية أنه بدأت تظهر على شاشات أجهزة آيفون المسروقة رسالة التحذير من شركة أبل، وانتشرت صور لهذه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"ريديت".

وكانت متاجر أبل، التي بدأت مؤخرا في إعادة فتح فروعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، أعلنت عن أعمال تخريب وسرقة طالت عدة محال تابعة لها، بما في ذلك في نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.

ووفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية، ففي واحدة من رسائل أبل إلى سارقي أجهزتها في فيلادلفيا يمكن قراءة النص التالي، كما وردت على موقع تويتر: "الرجاء إعادة الجهاز إلى محل أبل بشارع وولنت ستريت.. تم تعطيل الجهاز ويتم تتبعه. سيتم تنبيه السلطات المحلية".