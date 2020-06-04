حركة المحليات بالقهلية..النورى سكرتير عام المحافظة وقويطة لنبروه وبركات لدكرنس

اعتمد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس حركة المحليات بمحافظة الدقهلية ضمن أكبر حركة محليات فى عدد من المحافظات، حيث شملت حركة المحليات بالدقهلية تعيين عبد القادر عبد الخالق عبد القادر النورى سكرتيرا عاما للمحافظة بعد نقله من منصب سكرتير عام محافظة الفيوم، كما تم تعيين منال عطيه توفيق الغندور سكرتير عام مساعد الدقهلية.

وفيما يلى أسماء رؤساء المدن الجدد:

- فادى وديع نقولا سمعان رئيس حى وسط الاسكندرية رئيسا لمدينة الكردى- الدقهلية.

- آمال وحيد عبد الحميد بركات رئيس مدينة الروضة – دمياط رئيسا لمركز ومدينة دكرنس- الدقهلية.

- سعد خليل حسن بقري رئيس مركز ومدينة التل الكبير الاسماعيلية(تعيين جديد) رئيسا لحي غرب المنصورة –الدقهلية.

- رضا على احمد قويطه رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى – الجيزة رئيسا لمركز ومدينة نبروه-الدقهلية.

- سمير صدقى الأمام لطفي رئيس حي العامرية أول – الاسكندرية رئيسا لمركز ومدينة المنزلة- الدقهلية.

- سيد حسين حسن النخيلى رئيس مركز ومدينة أبو صوير المحطةالاسماعيلية رئيسا لمركز ومدينة منية النصر الدقهلية.

- نجوى أحمد أمين عبد الجليل رئيس حي الجمرك – الإسكندرية رئيسا لمدينة محلة دمنة – الدقهلية.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن حركة تنقلات قيادات الادارة المحلية والتي تتضمنت حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة ) .



