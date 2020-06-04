اليوم السابع
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حبس تشيكى 3 سنوات مع وقف التنفيذ لتأييده عملا إرهابيا بنيوزلندا على فيس بوك

الخميس، 04 يونيو 2020 05:49 م
حبس تشيكى 3 سنوات مع وقف التنفيذ لتأييده عملا إرهابيا بنيوزلندا على فيس بوك مسيرة ضد الإرهاب بنيوزلندا
كتبت: هناء أبو العز

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فرضت محكمة مدينة براج حكمًا مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على فاتسلاف كليستيل البالغ من العمر 50 عامًا لتأييده هجوما إرهابيا على  مسجد بنيوزيلندا على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى  فيسبوك ، حيث  أعلنته المحكمة مذنبا بدعم الإرهاب والترويج له.
 
كما حكمت المحكمة الاثنين الماضى على  ريناتا بيليكانوفا بالحبس سنتين  بسبب نفس الجريمة، وشكرت  الإرهابي على مهاجمته المسجد.
 
وفقا لرئيسىة مجلس الشيوخ هانا تشالوبكوفا ،  فإنه لم يكن هناك شك في ذنب الرجل، وأن الأمر أصبح  مشكلة عامة أن الناس لا يدركون العواقب عند النشر على الإنترنت، ولا نريد حرمان شخص من حريته، لا نريد ان نفسد حياته ". ومع ذلك ، وفقا لها ، تريد المحكمة أن يبدأ الناس في إدراك أنه يمكنهم حقا أن ينتهي بهم المطاف في السجن لمدة تصل إلى 15 سنة لتعليقات مماثلة.
 
  فرضت المحكمة على كليستيل أشد عقوبة مع وقف التنفيذ - عقوبة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لمدة خمس سنوات،  وأكدت القاضي أنه إذا قام بشيء غير قانوني في السنوات الخمس المقبلة ، فستضطر إلى السجن. وقالت إن الرجل يجب أن يدرك أن العشرات من الأبرياء الذين لديهم عائلات لقوا حتفهم في نيوزيلندا.
 
وقال كليستيل أنه لا ينتمي إلى أي جماعة متطرفة ولا يوافق على الإرهاب أو العنف، كما أنه  لم يكن لديه مشاكل مع المسلمين ، لم يبدأ في معالجتها إلا في السنوات الأخيرة ، عندما بدأوا في ارتكاب هجمات قاتلة ضد السكان الأوروبيين، وبحسب بيانه ، فإنه لا يزال يشعر بالأمان في جمهورية التشيك ، لكن الوضع أسوأ بالفعل في بعض الدول الأوروبية.
 
 يذكر أن  المتطرف اليميني الأسترالي برينتون تارانت قتل  بالرصاص 50 رجلا وامرأة وطفل في هجوم في مسجد في كرايستشيرش في مارس الماضي. وبث الحدث مباشرة على الإنترنت. 
 
الرجل البالغ من العمر 29 عامًا متهم بـ 51 تهمة بالقتل ومحاولة قتل 40 شخصًا آخر والإرهاب ، وهو معرض للحكم  بالسجن مدى الحياة.
  
 

نيوزلندا

التشيك

ارهاب

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