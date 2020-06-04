اليوم السابع
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تنفيذ 11 ألف و 993 مشروع للشباب بتكلفة مليار و 664 مليون جنيه بالشرقية

الخميس، 04 يونيو 2020 01:48 م
تنفيذ 11 ألف و 993 مشروع للشباب بتكلفة مليار و 664 مليون جنيه بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار محافظ الشرقية فى بيان إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وقد أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 11 ألف و 993 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،بتكلفة مليار و664 مليون و 289 ألف جنيه، لتوفر 41 ألف و 926 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

و أضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2254 مشروع بقيمة 249 مليون و 296 ألف و 400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 549 مشروع بقيمة 215 مليون و 617 ألف و 250 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 1574 مشروع بقيمة 200 مليون و 807 ألف و65 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

 

 


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