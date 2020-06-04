تعافى 23 مصاب بكورونا بمستشفيات العزل بالشرقية وارتفاع الحصيلة لـ159

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، خروج 23 حالة جديدة بعد التعافى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" ، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 13 حالة من مستشفى العزل بفاقوس، و 6 حالات من مستشفى الصدر بالزقازيق، وحالتين من مستشفى العزل بالزقازيق، وللمرة الأولى خروج أول حالتين شفاء من مستشفى حميات فاقوس، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 159 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 106 حالة بعزل الزقازيق، 13 حالات بالصدر، 22 بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 6 بمستشفى كفر صقر، 7بمستشفى الإبراهيمية المركزي، 2 بحميات فاقوس .

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر

و كذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض

المتعافين من فيروس كورونا بالشرقية

المتعافين من فيروس كورونا بالشرقية

المتعافين من فيروس كورونا بالشرقية

المتعافين من فيروس كورونا بالشرقية