اليوم السابع
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تعافى وخروج 108 حالات من المدينة الجامعية للعزل شرق النيل ببنى سويف

الخميس، 04 يونيو 2020 02:16 م
تعافى وخروج 108 حالات من المدينة الجامعية للعزل شرق النيل ببنى سويف مستشفى العزل ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفي

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير منظومة العمل بالمدينة الجامعية (بنات)المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، والتى حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض، مناقشا مستجدات الوضع الصحى للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

جاء ذلك على هامش استعراض التقرير اليومى الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة فى ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، فى إطار خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن، حيث كشف التقرير الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، عن تعافى 6 حالات جديدة من الإصابة بالفيروس وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية، ليصل بذلك إجمالى المتعافين إلى 108حالة"ممن غادر المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من مايو الماضى"لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا، المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج، بالإضافة إلى تعافى وخروج حالتين من مستشفى الصدر.

 وأكد محافظ بنى سويف على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة حيث تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.


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