اليوم السابع
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تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى طوكيو

الخميس، 04 يونيو 2020 10:56 ص
تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى طوكيو فريق طبى لمكافحة كورونا
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الحكومية فى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بعد تسجيل هذه الحالات يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في العاصمة طوكيو وحدها إلى 5323 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضى.

وكانت وزارة العدل اليابانية، أعلنت استثناء الأجانب ذوى الاحتياجات الإنسانية الذين كانوا يقيمون بالبلاد ويريدون العودة إليها من حظر الدخول الذى تفرضه (طوكيو) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي وسط ارتباك حول من يخضع لقيود السفر التى فرضتها اليابان لمنع دخول فيروس كورونا المستجد من الخارج.

ووفقا لإشعار نشرته وزارة العدل اليابانية عبر الإنترنت، يمكن منح إذن لدخول اليابان "اعتمادا على الوضع الفردي ما إذا كانت هناك ظروف استثنائية خاصة، ولا سيما عندما تتطلب الظروف مراعاة إنسانية".

وأوضح مسؤول في هيئة خدمات الهجرة اليابانية أن مثل هذه الحالات تشمل الأشخاص الذين توفي أحد أفراد أسرهم في الخارج أو احتياج مقيم أجنبي إلى علاج طبي لا يمكن تلقيه في اليابان.. مضيفا أنه يمكن للمقيمين الأجانب الاتصال بالهيئة أو أقرب مكتب إقليمي للهجرة أو سفارة بلدهم في اليابان لتأكيد ما إذا كانوا يخضعون للفئة المستثناة.

يذكر أن اليابان حظرت الدخول من 111 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم آسيا بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وجميع أوروبا. ويحظر دخول الرعايا الأجانب الذين كانوا في أي من هذه المناطق خلال الأسبوعين الماضيين.

 


اليابان

طوكيو

كورونا

فيروس كورونا

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