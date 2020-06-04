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تداول فيديو إقامة سياج حديدى حول البيت الأبيض بعد تصاعد الاحتجاجات

الخميس، 04 يونيو 2020 04:01 م
تداول فيديو إقامة سياج حديدى حول البيت الأبيض بعد تصاعد الاحتجاجات البيت الأبيض
كتب محمد جمال

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو، يرصد لحظات إقامة سياج عازل حول البيت الأبيض، تزامنا مع الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد، ونشر بيتسى كلين، مراسل شبكة "سى إن إن"، مقطع فيديو على صفحته فى "تويتر"، اليوم الخميس، يظهر شاحنات تحمل كميات ضخمة من السياج العازل، الذى يتم إقامته حول البيت الأبيض.

وكتب: "المزيد من الأسوار العازلة يتم إقامتها حول البيت الأبيض، صباح اليوم الخميس".

وأثارت قضية وفاة فلويد مظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة، وتطورات إلى احتجاجات صاحبتها موجات عنف فى بعض الولايات ما اضطر الرئيس الأمريكي لطلب الحرس الوطنى للسيطرة على الاحتجاجات.

ويواجه الضابط ديريك شوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية أثناء ارتكاب الجناية، على الرغم من أن القتل مدرج على أنه "غير مقصود" في وثيقة الاتهام، بينما يواجه الضباط الثلاثة الآخرين "جي ألكسندر وانغ، توماس لين وتو ثاو"، فيواجهون جميعا اتهامات بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

يذكر أن النائب العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، كشف، أمس الأربعاء، تطورات جديدة في قضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد بعدما جثم ضابط شرطة على رقبته لمدة تصل لـ 10 دقائق ما أدى لوفاته.

 


البيت الأبيض

احتجاجات أمريكا

مفتل فلويد

جورج فلويد

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