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تجديد حبس سيدتين كونوا تشكيل عصابى لسرقة السيدات بالموسكى

الخميس، 04 يونيو 2020 04:13 م
تجديد حبس سيدتين كونوا تشكيل عصابى لسرقة السيدات بالموسكى سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس سيدتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات السيدات بأسلوب النشل.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من (إحدى السيدات) باستبيان الأمر تم التقابل مع(ربة منزل) وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكى بدائرة القسم فوجئت بقيام (سيدتان مجهولتان "أدلت بأوصافهما التقريبية") بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بأسلوب "النشل" ولاذتا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمتان تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها – 2حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة"). وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة متعلقات السيدات بأسلوب "النشل" وأن باقى المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب. وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهن بالسرقة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


اخبار الحوادث

الموسكى

سرقة سيدات

جرائم سرقة

اخبار مصرية

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