تأجيل قمة الصين والاتحاد الأوروبى في ألمانيا بسبب فيروس كورونا

قالت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي كان من المزمع عقدها في سبتمبر أيلول في مدينة لايبزج تأجلت بسبب أزمة فيروس كوروبا.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان سيبرت في بيان إن القرار اتخذ بعد أن أجرت المشتارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقال سيبرت "اتفقوا على أن الاجتماع لا يمكن أن يعقد في الوقت المقترح بالنظر إلى الجائحة لكن ينبغي تحديد موعد آخر... من المنتظر الاتفاق على التفاصيل قريبا".

وكانت قمة مماثلة مقررة في نهاية مارس آذار في الصين قد تأجلت أيضا.

وكان الاتحاد الأوروبي يريد استخدام القمتين لدفع الصين لتنفيذ وعد قدمته في أبريل نيسان من العام الماضي لمنح الشركات الأوروبية معاملة متكافئة ووضع نهاية لممارسات تجبر الشركات الأجنبية على تقاسم التقنيات المتطورة عندما تعمل في الصين.