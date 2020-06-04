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بورصة البحرين حمراء بختام الأسبوع بضغوط هبوط قطاعي البنوك والاستثمار

الخميس، 04 يونيو 2020 01:15 م
بورصة البحرين حمراء بختام الأسبوع بضغوط هبوط قطاعي البنوك والاستثمار بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 2.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1273.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 585.8 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.47% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.51% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن بنسبة 3%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.39%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.33%.
 
فيما ارتفع الخدمات بنسبة نمو 4.88% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.98%، عقارات السيف بنسبة 1.71%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.30%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن شراء المساهم عبد الحميد زينل محمد زينل عدد 46200 سهم ليرفع مساهمته من الشركة من 6.49% تعادل 1.6 مليون سهم إلى 6.67% تمثل 1.7 مليون سهم.
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة، عن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2020.
 
فيما أعلنت بورصة البحرين، أنه ابتداءً من اليوم الخميس، سوف يتم إلغاء إدراج أسهم بنك طيب من لوائح البورصة، وذلك بناء على طلب البنك.
 
كما أعلنت بورصة البحرين، بانه سيتم اليوم الخميس، إداراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية، ومدته 3 شهور، والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين.
 

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