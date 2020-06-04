اليوم السابع
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بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير 400 طن لحوم أضاحى كدفعة أولى

الخميس، 04 يونيو 2020 03:51 م
بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير 400 طن لحوم أضاحى كدفعة أولى وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، قيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوقيع بروتوكول تعاون اليوم الخميس لتوفير 400 طن لحوم أضاحى كدفعة أولى، عبارة عن رؤوس أضاحى يتم توفيرها وذبحها فى الوقت الشرعى بمعرفة وزارة التموين، وإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.

وقال حسن فى بيان اليوم، إن البروتوكول يأتى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفى ضوء نجاح المشروع نجاحًا مبهرًا فى الأعوام السابقة، بما وفر في العام الماضي وحده مليون ومائة وخمسة أطنان لحوم أضاحي تم توزيعها على مليون ومائة وخمسة آلاف أسرة، وفى إطار التعاون والتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية.

كانت وزارة الأوقاف أطلقت فى مايو الماضى، مشروع صكوك الأضاحى للعام الحالى، بقيمة 1800 جنيه للصك الواحد، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحى دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.


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