اليوم السابع
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بالأسماء.. إصابة 17 شخص فى انقلاب اتوبيس على طريق الفرافرة أسيوط

الخميس، 04 يونيو 2020 01:37 ص
بالأسماء.. إصابة 17 شخص فى انقلاب اتوبيس على طريق الفرافرة أسيوط حادث
أسيوط – هيثم البدرى

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أصيب 17 شخص فى حادث انقلاب اتوبيس قادم من الفرافرة متجها، لمركز ديروط بمحافظة أسيوط وتم نقل المصابين لمستشفى ديروط المركزى وتحرر المحضر اللازم ورفع آثار الحادث.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط بإنقلاب اتوبيس لنقل الركاب قادما من محافظة الوادى الجديد " الفرافرة" فى اتجاه مركز ديروط بمحافظة أسيوط ووجود مصابين  وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة 17 شخص من ركاب الأتوبيس بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم ، وهم " مصطفى محمود أحمد  40 سنة محافظة سوهاج ، وخالد محمد ناهض 23 سنة سوهاج ،و فادى نجيب فتحى 18 سنة سوهاج ، ومحمد عادل عبد الرحيم أبوتيج 16 سنة .

وشملت قائمة المصابين سيد ابراهيم سيد 16 سنة ابوتيج ، وصابر عبد الرحيم محمد 15 سنة أبوتيج ،و محمود عادل عبد الرحيم 15 سنة ابوتيج ، وهلال رمضان 21 سنة ابوتيج ، وحاتم عبد الرحيم أحمد 35 سنة   سوهاج ، وأمير انور عطا 19 سنة، وأسامة رمضان عطا 23 سنة سوهاج، ويوسف عبد الخالق يوسف 18 سنة سوهاج ،و وليد عادل عبد الموجود 22 سنة سوهاج ، وجمال عبد اللطيف حافظ 29 سنة سوهاج ،وناصر أمين عبد الحليم 40 سنة ، و سعد احمد محمد 40 سنة ، أبانوب جريس حنا.

 

 

 

 

 

 


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