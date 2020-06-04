اليوم السابع
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أعمل طبيبا وربما أنام للحظات من أثر الإجهاد فهل ينتقض وضوئى؟..الأزهر يجيب

الخميس، 04 يونيو 2020 08:10 م
أعمل طبيبا وربما أنام للحظات من أثر الإجهاد فهل ينتقض وضوئى؟..الأزهر يجيب مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

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أعمل طبيبًا وربما أنام للحظات من أثر الإجهاد فهل ينتقض وضوئي؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: كان الله في عونكم فأنتم حصن الأوطان، اعلم بأن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح.

الثاني: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافاً للإمام الشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر ما دام مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض. الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.


مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

الوضوء

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