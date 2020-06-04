اليوم السابع
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النقض: التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والدوائر تعمل فى مواعيدها

الخميس، 04 يونيو 2020 02:55 م
النقض: التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والدوائر تعمل فى مواعيدها محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

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قال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية يتم تطبيقها على مستوى كافة دوائر المحكمة، حيث تتم المتابعة بصفة دورية للتأكد من تنفيذ تعليمات رئيس المحكمة المستشار عبدالله عصر.

وأضاف رضا فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن العمل منتظم بالمحكمة منذ عودته السبت الماضى، مع التشديد بالالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، وغيرها من الامور التى حددها رئيس المحكمة فى قراراته السابقة، مؤكدا أن جميع دوائر المحكمة تعمل بشكل منتظم وفى مواعيدها.

وحددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة، 16 يونيو الجارى موعدا لعقد الجمعية العامة للمحكمة. وعاد السبت الماضى العمل بمحكمة النقض بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى، ضمن الإجراءات التى اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتعود الحكمة للعمل مع قرار للمستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل واثناء بداية العمل بالمحكمة .

وتتمثل هذه الإجراءات فى: 1- تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل، على أن تكون بصفة دورية. 2- طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة. 3- مراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى. 4-الاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن. 5-استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.


محكمة النقض

عودة العمل بالنقض

إجراءات محكمة النقض لعودة العمل

فيروس كورونا

اخبار الحوادث

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