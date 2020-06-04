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المغرب: حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 208

الخميس، 04 يونيو 2020 07:33 م
المغرب: حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 208 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، فى  بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 208.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة المغربية، رصد 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7967 حالة في المغرب، وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 249556 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 207.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 294 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7160 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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