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المظاهرات تتصاعد بأمريكا.. أعداد المحتجين تتزايد في محيط البيت الأبيض

الخميس، 04 يونيو 2020 09:54 ص
المظاهرات تتصاعد بأمريكا.. أعداد المحتجين تتزايد في محيط البيت الأبيض المظاهرات في أمريكا
كتب أحمد عرفة

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أكدت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، تواصل التظاهرات في واشنطن احتجاجا على مقتل جورج فلويد، مشيرة إلى ارتفاع في أعداد المتظاهرين بمحيط البيت الأبيض، موضحة أن نقاط انتشار قوات الجيش في واشنطن لم تتغير، وأن انتشار قوات الجيش في العاصمة الأميركية كما هو.

وتعرض رجل شرطة لإطلاق نار، وجرح آخر بآلة حادة في بروكلين مساء أمس الأربعاء بعد ساعات من سريان حظر التجول الذي يهدف لتهدئة الاضطرابات بشأن وفاة فلويد في ولاية مينيسوتا. وقالت الشرطة الأمريكية إن الرجلين نُقلا إلى مستشفى مصابين بجروح لا يتوقع أن تهدد حياتهما، موضحة أن إطلاق النار وقع قبل منتصف الليل بقليل في مجمع تجاري وسط بروكلين.

من جانبه قال متحدث باسم بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، إنه في طريقه إلى المستشفى للاطمئنان على رجال الشرطة، وتمتلئ مدينة نيويورك بالاحتجاجات على عنف الشرطة، لكن لم يتضح ما إذا كان الحادث مرتبطًا بالتظاهرات.

واستمرت العديد من المسيرات الضخمة في أجزاء أخرى من بروكلين بعد حظر التجول الذي فرضته السلطات لمنع نهب وتخريب المتاجر والشركات ولتهدئة التظاهرات، وجه ممثلو الادعاء العام في الولايات المتحدة اتهامات جنائية جديدة لضباط شرطة مدينة منيابوليس الأربعة، فبعد أن تم اعتقال ديريك تشوفين (الذي جثم بركبته على عنق جورج فلويد)، الجمعة، بتهمتي القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد، وجهت تهمة جديدة أشد خطورة الأربعاء، هي القتل من الدرجة الثانية.

 

 


أمريكا

ترامب

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